Прочный четырехсекционный штатив из карбона 8X обеспечивает максимальную стабильность и допустимую нагрузку 25 кг при небольшом собственном весе всего 2,25 кг. Применяется для использования с тяжелым оборудованием – полноформатные, среднеформатные и зеркальные камеры с длиннофокусной оптикой, видеокамеры, зрительные трубы и т.п. Используется для съемки животных и птиц в их естественной среде обитания, звездного неба, горных рек, водопадов, таймлапсов, макросъемке, ночной съемке и других жанров.

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между прочностью и легкостью. Камере не страшны нежелательные сотрясения, которые могу возникнуть при выдвинутой центральной колонне. Это особенно важно при съемке видеоконтента.

Выравнивающая полусфера 75 мм снабжена короткой ручкой для удобного выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. Подпружиненный крючок для подвески груза обеспечивает дополнительную устойчивость. На плоское основание полусферы можно установить любую голову: как фото, так и видео. Рекомендуемые головы Benro для использования с тяжелым оборудованием и длиннофокусной оптикой:

Карданные серии Gimbal Head

Видеоголовы серии SPro

Универсальные серии WH

Цельнолитой хаб (крестовина) из магниевого сплава имеет увеличенный размер и особую конструкцию с ребрами жесткости, что придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. Дизайн хаба разработан специально для уменьшения общего веса штатива без потери прочности. На хабе имеется три резьбы 3/8 дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Широкий диапазон регулировки высоты штатива (14-160 см) позволяет проводить различные виды съемок, а также съемку с уровня земли (без переворота камеры). При этом его размер в сложенном виде всего 57 см. Эргономичные обрезиненные цанговые замки позволяют за секунды собрать и разобрать штатив. Для жесткой фиксации секций достаточно одного поворота, это позволяет складывать и раскладывать штатив так же быстро, как если бы у него были клипсовые замки. При этом цанговые замки занимают меньше места.

Три независимых угла наклона ног позволяют установить штатив практически на любой поверхности - горы, скалы, пересеченная местность. Замки регулировки угла наклона ног имеют классическую выдвижную конструкцию, которая добавляет штативу еще большую устойчивость. Прорезиненная накладка на ноге обеспечивает удобство использования штатива при любых погодных условиях. Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Штатив комплектуется уплотненным чехлом с ручками и съемным плечевым ремнем для транспортировки и хранения.