Описание

Прочный трехсекционный штатив из карбона 8X обеспечивает максимальную стабильность и допустимую нагрузку 18 кг при небольшом собственном весе всего 1,88 кг. Применяется для использования с тяжелым оборудованием – полноформатные, среднеформатные и зеркальные камеры с длиннофокусной оптикой, видеокамеры, зрительные трубы и т.п.

Подходит для установки любых голов – шаровые, трехкоординатные, редукторные, карданные и видео.

Используется для съемки животных и птиц в их естественной среде обитания, звездного неба, горных рек, водопадов, таймлапсов, макросъемке, ночной съемке и других жанров.

Ключевые особенности:

Карбон 8Х

Нагрузка 18 кг – установка тяжелых камер и объективов

Весит всего 1,88 кг

Диапазон регулировки высоты от 15 см (съемка с уровня земли) до 150 см

Компактный размер - 67 см

Усиленный цельнолитой хаб – дополнительная прочность и устойчивость

Выравнивающая полусфера 75 мм – точная установка линии горизонта на неровной поверхности (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.).

3 угла наклона ног – установка штатива в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.)

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.)

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между прочностью и легкостью. Камере не страшны нежелательные сотрясения, которые могу возникнуть при выдвинутой центральной колонне. Это особенно важно при съемке видеоконтента. Выравнивающая полусфера 75 мм снабжена короткой ручкой для удобного выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. При необходимости вы можете заменить полусферу на адаптер Benro MAP75 (приобретается дополнительно), который жестко фиксируется на штативе без малейших подвижек. Подпружиненный крючок для подвески груза обеспечивает дополнительную устойчивость. На плоское основание полусферы можно установить любую голову как фото, так и видео.

Рекомендуемые головы Benro для использования с тяжелым оборудованием и длиннофокусной оптикой:

Карданные серии Gimbal Head

Видеоголовы серии SPro

Универсальные серии WH

Цельнолитой хаб из магниевого сплава имеет увеличенный размер и особую конструкцию с ребрами жесткости, что придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. Дизайн хаба разработан специально для уменьшения общего веса штатива без потери прочности. На хабе имеется три резьбы 3/8 дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Широкий диапазон регулировки высоты штатива (15-150 см) позволяет проводить различные виды съемок, а также съемку с уровня земли не переворачивая камеру. При этом его размер в сложенном виде 67 см. Для увеличения максимальной высоты штатива на 49 см, вы можете приобрести центральную колонну Benro MAC3.

Эргономичные обрезиненные цанговые замки позволяют за секунды собрать и разобрать штатив. Достаточно небольшого поворота для жесткой фиксации секций. Три независимых угла наклона ног позволяют установить штатив практически на любой поверхности - горы, скалы, пересеченная местность. Замки регулировки угла наклона ног имеют классическую выдвижную конструкцию, которая добавляет штативу еще большую устойчивость. Прорезиненная накладка на ноге обеспечивает удобство использования штатива при любых погодных условиях. Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Комплектуется уплотненным чехлом с ручками и съемным плечевым ремнем для транспортировки и хранения.

Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики: