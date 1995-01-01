Описание

Штативы Benro Mach3 – это серия традиционных штативов, сочетающих классический дизайн, функциональность, передовые технологии и высококлассные материалы. Разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование – зеркальные камеры профессионального уровня с длиннофокусной оптикой. Карбоновый штатив Benro Mach3 TMA38CL – это полная уверенность в результате. Максимальная нагрузка 16 кг при весе всего 2 кг и широкий диапазон регулировок высоты: 35-177 см.

В штативе используется карбон 9Х. За счет этого удалось добиться максимальной жесткости штатива при минимально возможном весе. Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. Увеличенный размер крестовины придает штативу дополнительную прочность и устойчивость, на ней также имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Замки защищены от попадания пыли. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

Утопленный подпружиненный крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива. Для съемки с уровня земли штатив комплектуется короткой центральной колонной.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта. Для удобства использования штатива в холодное время года на ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала. Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Комплектуется плотным чехлом-сумкой с ручками и съемным плечевым ремнем, также предусмотрен дополнительный тонкий чехол.