Штатив Benro Mach3 TMA38CL, карбоновый
Код товара : УТ-00057015
Артикул : TMA38CL
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Характеристики
Основные характеристики
Максимальная высота, см
177
Безопасная нагрузка, кг
16
Длина в сложенном виде, см
59
Вес, г
2000
Комплектация штатива
Без головки
Характеристики
Максимальная нагрузка
16 кг
Максимальная высота
177 см
Длина в сложенном положении
59 см
Диаметр ног
21.8, 25.2, 28.6, 32.4 мм
Головка
нет в комплекте, диаметр площадки: 68 мм, винт 3/8"-16
Минимальная высота
35.5 см
Материал
карбон, магниевый сплав
Углы наклона ног
3 угла наклона
Количество секций
4
Пузырьковый уровень
есть
Высота со сложенной центральной штангой
153 см
Физические характеристики
Вес
2 кг
Описание
Штативы Benro Mach3 – это серия традиционных штативов, сочетающих классический дизайн, функциональность, передовые технологии и высококлассные материалы. Разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование – зеркальные камеры профессионального уровня с длиннофокусной оптикой. Карбоновый штатив Benro Mach3 TMA38CL – это полная уверенность в результате. Максимальная нагрузка 16 кг при весе всего 2 кг и широкий диапазон регулировок высоты: 35-177 см.
В штативе используется карбон 9Х. За счет этого удалось добиться максимальной жесткости штатива при минимально возможном весе. Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. Увеличенный размер крестовины придает штативу дополнительную прочность и устойчивость, на ней также имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).
Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Замки защищены от попадания пыли. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.
Утопленный подпружиненный крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива. Для съемки с уровня земли штатив комплектуется короткой центральной колонной.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта. Для удобства использования штатива в холодное время года на ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала. Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.
Комплектуется плотным чехлом-сумкой с ручками и съемным плечевым ремнем, также предусмотрен дополнительный тонкий чехол.