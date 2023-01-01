Описание

Штативы Benro Mach3 – это серия традиционных штативов, сочетающих классический дизайн, функциональность, передовые технологии и высококлассные материалы. Идеально подходят для работы в студии и на природе. Разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование - зеркальные камеры профессионального уровня, длиннофокусные и телеобъективы.

Карбоновый штатив Benro Mach3 TMA37C - полная уверенность в результате.

В штативе используется карбон 9Х. За счет этого удалось добиться максимальной жесткости штатива при минимально возможном весе.

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Для съемки с уровня земли, штатив комплектуется короткой центральной колонной.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.