Описание

Штативы Benro Mach3 – это серия традиционных штативов, сочетающих классический дизайн, функциональность, передовые технологии и высококлассные материалы. Они разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование: зеркальные камеры профессионального уровня, длиннофокусные объективы. Идеально подходят для работы в студии и на природе.

Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга. Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона (-90° / +15°) и наклона вперед-назад (-35° / + 90°). Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Пузырьковые уровни установлены на всех трех осях, на оси продольного наклона также нанесена цифровая разметка, позволяющая точно установить необходимый угол. Быстросъемная штативная площадка, совместимая с системой Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Функция двойной блокировки площадки предотвращает случайное падение камеры.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. На хабе также имеется резьбовое гнездо для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью защищены от попадания пыли и удобны в работе при любых погодных условиях. Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка обеспечивает ее жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны проходит фиксирующий желоб. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Для съемки с уровня земли штатив комплектуется коротким адаптером, который устанавливается вместо основной колонны.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе: монопод готов. Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на неровной поверхности. Для удобства использования штатива в холодное время года на одной ноге имеется накладка из поролона. Конусовидные резиновые наконечники ножек улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Штатив комплектуется плотным чехлом с ручками и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.