Описание

Штативы Benro Mach3 – это серия традиционных штативов, сочетающих классический дизайн, функциональность, передовые технологии и высококлассные материалы. Они идеально подходят для работы в студии и на природе. Разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование, включая зеркальные камеры с длиннофокусными объективами.

Трехкоординатная голова серии HD регулируется по трем осям независимо друг от друга. Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона и наклона вперед-назад. Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов. На голове установлен пузырьковый уровень для точной установки линии горизонта. На оси продольного наклона нанесена цифровая разметка, позволяющая установить необходимый угол. Головка комплектуется съемной площадкой PH08.

Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и также покрыт высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. Для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) предусмотрена дополнительная резьба сбоку.

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Замки защищены от попадания пыли. Увеличенный размер металлического замка центральной колонны обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз. Подпружиненный крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Для съемки с уровня земли, штатив комплектуется короткой центральной колонной.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта. Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала. Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Штатив комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным плечевым ремнем. Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.