Описание

Штативы Benro Mach3 – это серия традиционных штативов, сочетающих классический дизайн, функциональность, передовые технологии и высококлассные материалы. Эти штативы разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование – зеркальные камеры профессионального уровня с длиннофокусной оптикой.

Крестовина (хаб) изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской: данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость, также имеется резьба 3/8" для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Для устранения прокручивания колонны при панорамировании по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз. Подпружиненный крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива. Для съемки с уровня земли, штатив комплектуется короткой центральной колонной.

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Замки защищены от попадания пыли. Для дополнительных возможностей предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, затем соедините их между собой: монопод готов.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта. Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности. Для удобства использования штатива в холодное время года на одной ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала.

Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

Штатив комплектуется плотным чехлом-сумкой с ручками и съемным плечевым ремнем. Также в комплекте идет тонкий тканевый чехол, который защищает от потертостей и пыли, когда вы, например, переносите штатив в боковом кармане рюкзака.