Надежный и удобный карбоновый штатив для стрит и трэвел фотографов. Разработан для комфортной работы с оборудованием, весом до 20 кг. Точная установка положения камеры с различными объективами - от легких до тяжелых. Фотосъемка в любой ситуации и любом месте. От панорамы до макро. Изящный и легкий.

Ключевые особенности:

Гарантия производителя 5 лет

Фрикцион – точная установка камеры с любым объективом от легкого до тяжелого

Перевернутое положение шара уменьшает риск попадания пыли и влаги, увеличивая срок эксплуатации головы

Диапазон регулировки высоты 17,5-159,4 см – от панорамы до макро

Разборная двухсекционная центральная колонна – съемка с низкой точки

Компактный размер (47,3 см) и легкий вес (1,163 кг)

Диаметр в сложенном виде 5,7 см – удобно нести в руке

Легкий и прочный карбон, безопасная нагрузка 20 кг

Алюминиевые клипсовые замки высокой прочности – моментальная фиксация каждой секции штатива

3 угла наклона ног - установка штатива в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.)

Разъемы для установки дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Удобный чехол для переноски и хранения

Конструкция головы доведена до совершенства. Все элементы изготовлены на сверхточном станке с ЧПУ, идеально гладкий шар, удобные элементы управления и прочное покрытие. Низкопрофильная «перевернутая» шаровая головка в стиле Novoflex, смещает центр тяжести вниз, обеспечивая исключительный баланс при работе с тяжелыми камерами и объективами. Также, «перевернутое» расположение лучше защищает шар от попадания пыли и влаги, что гарантирует долгие годы эксплуатации.

Диск панорамирования в верхней части головы – идеальный вариант для точной установки камеры и съемки панорамы с последующей «склейкой» изображений. Фрикцион регулирует степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования. Пузырьковый уровень расположен в поле зрения фотографа, что упрощает контроль положения камеры.

Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную для съемки в формате соцсетей.

Комплектуется быстросъемной площадкой Benro PU50X стандарта Arca-Swiss. Быстрая и надежная установка. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры.

Широкий диапазон регулировки высоты позволяет комфортно снимать в полный рост и проводить съемку с уровня земли.

Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя часть короткая, ее можно отделить от центральной колонны для макросъемки или съемки с уровня земли. На короткой колонне предусмотрены три резьбы ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). Система зажимов контролирует высоту центральной колонны, достаточно повернуть клипсовую защелку, и колонна будет надежно зафиксирована.

На центральной колонне предусмотрен крючок для подвески груза. Шестигранный ключ встроен в крючок и располагается внутри колонны.

Ноги изготовлены из легкого и карбона, что позволило получить легкий штатив, весом всего 1,163 кг.

Секции штатива в сечении имеют эллипсовидную форму. За счет этого в сложенном виде штатив чрезвычайно тонкий, всего 5,7 см. Перемещаясь от одной локации к другой, не обязательно убирать штатив в чехол, в объеме он не больше банки с напитком и удобен для переноски в руке.

Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за границы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочем положении. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

На хабе имеются 2 резьбы 1/4 дюйма для установки различного дополнительного оборудования и пузырьковый уровень. 3 положения угла наклона ног (22, 55 и 80 градусов) позволяют установить штатив практически в любом месте (узкие переулки старого города, гора, скала, ущелье морской берег и т.п.) и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы. Резиновые опоры имеют срезы под различными углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Комплектуется складной сумкой для хранения и транспортировки. В отличие от обычных чехлов для штатива, в сумке имеются два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров. Для фиксации штатива внутри сумки предусмотрен карман и лента на липучке. Удобная ручка для переноски и съемный плечевой ремень с накладкой. Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики: