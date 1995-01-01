Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Benro Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501

  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
  • Cyanbird Pro, карбоновый, с головой для фото и видео, TCBC25FS20PROC501
Код товара:УТ-00088171
Артикул:TCBC25FS20PROC501

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальный карбоновый штатив с комбинированной фото- и видео головой. Идеальное решение для съемки в городе и на природе для компактных, зеркальных и беззеркальных камер со стандартным набором оптики (до 70-200/2.8). Совместим с площадками стандартов Arca Swiss и Manfrotto 501. Точная настройка положения камеры. Фото и видеосъемка в любой ситуации и любом месте, от панорамы до макро. Изящный и легкий.

Ключевые особенности:

  • Универсальная голова – моментальный переход между режимами фото- и видеосъемки
  • Перевернутое положение шара уменьшает попадания пыли и влаги, увеличивая срок эксплуатации головы
  • Двойное панорамирование – точная установка камеры на неровной местности
  • Гидравлические картриджи – плавные движения при съемке видео
  • Крепление совместимо с площадками стандартов Arca Swiss и Manfrotto 501
  • Установка ручки управления справа или слева – удобно работать любой рукой
  • Разборная центральная колонна: диапазон регулировки высоты от 17.7 до 157 см, съемка с любого ракурса
  • Компактный в сложенном виде (49 см), легкий (1.25 кг)
  • Диаметр в сложенном виде 5.7 см – удобно нести в руке
  • Прочный и легкий карбон: гашение вибраций, безопасная нагрузка 4.5 кг
  • Алюминиевые клипсовые замки высокой прочности
  • Гнезда 1/4" для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).
  • 3 угла наклона ног: установка штатива в любом месте (горы, лес, каменистый морской берег и т.п.)
  • Удобный чехол для переноски и хранения
  • Гарантия производителя 5 лет

Голова для фото- и видеосъемки
Штатив оснащен съемной гибридной головой для фото- и видеосъемки: шар для свободного вращения и перевода камеры в вертикальный режим + жидкостные картриджи, обеспечивающие плавность движений во время записи. Для перехода между режимами съемки предусмотрены два боковых фиксатора. Фиксатор справа блокирует 2D узел наклона для работы в режиме шаровой головы. Фиксатор слева блокирует шар, оставляя возможным только наклон и панорамирование.

Шар защищен от влаги и пыли
В голове используется реверсивная (обратная) система расположения шара в стиле Novoflex. Это повысило допустимую нагрузку в 1.5 раза по сравнению с обычными шаровыми головками такого диаметра. Перевернутое расположение также лучше защищает шар от попадания пыли и влаги, что гарантирует долгие годы эксплуатации.

Плавные движения при съемке видео
Гидравлические картриджи на осях панорамирования и наклона обеспечивают плавные движения камеры во время съемки. Сопротивление фиксированное.

Установка ручки управления справа или слева
Удлиненную ручку управления можно установить под правую или левую руку и под удобным углом, доступны 3 положения. Шестигранный ключ расположен внутри ручки и фиксируется с помощью магнита.

Идеально ровная панорама
Система двойного панорамирования (один механизм в основании головы, второй между шаром и съемной площадкой) позволяет установить камеру ровно по линии горизонта и провести идеальную съемку в любых условиях. Цифровая разметка на дисках панорамирования помогает сделать серию снимков с одинаковым углом поворота – для легкой склейки в редакторе.

Быстросъемная площадка типа Manfrotto 501 + дополнительные крепления для площадок Arca
Удлиненная быстросъемная площадка Benro QR70C поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Она выполнена по стандарту Manfrotto 501 («ласточкин хвост», ширина в основании: 50 мм). При этом предусмотрен выдвижной держатель для популярных площадок типа Arca Swiss (ширина в основании 38 мм), а также клеток или площадок от электронных стабилизаторов. Защитная функция двойной блокировки площадки исключает падение плохо закрепленной камеры.

Съемка c любых ракурсов
Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя ее часть – это короткий отсоединяемый адаптер, который позволяет вести съемку практически с уровня земли (18 см от поверхности). Колонна оснащена металлическим крюком для подвеса груза, балласта – это позволяет повысить устойчивость при сильном ветре.

Разъемы для оборудования
На колонне предусмотрены три резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.), еще 2 таких гнезда расположены на крестовине (хабе), и еще 3 – на ручке.

Моментальная фиксация центральной колонны
Центральная колонна фиксируется быстрым клипсовым замком, как и ноги штатива.

Прочный и легкий
Ноги изготовлены из многослойного карбонового волокна (углепластика), что позволило получить очень легкий штатив (всего 1.25 кг) с приличной максимальной нагрузкой. Карбон также эффективно гасит вибрации от поверхности, не входя с ними в резонанс.

Тонкий, удобно держать в руке
Секции штатива в сечении имеют эллипсовидную форму. За счет этого в сложенном виде штатив получился чрезвычайно тонким, всего 5.7 см в диаметре – примерно как банка газировки. Поэтому, перемещаясь от одной локации к другой, не обязательно убирать штатив в чехол, он легко ложится в ладонь.

Клипсовые металлические замки: моментальная фиксация ног
Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за границы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть сразу все секции штатива и быстро установить его в рабочее положение. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

Установка в любом месте
3 положения угла наклона ног с индивидуальной регулировкой (22°, 55° и 80°) позволяют установить штатив практически в любом месте: на склоне холма или горы, на каменистом морском берегу, на городских лестницах и так далее.

Устойчивый на любой поверхности
Резиновые опоры имеют срезы под несколькими углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Полноценная сумка для транспортировки и хранения
Штатив комплектуется качественной сумкой для хранения и транспортировки. В отличии от обычных чехлов, в сумке имеется два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров, а также карман и лента на липучке для фиксации штатива. Для переноски предусмотрена удобная ручка и съемный плечевой ремень с накладкой.

Гарантия производителя 5 лет.

Характеристики

  • Головка: гибридная: шаровая + 2D с гидравлическими картриджами
  • Пузырьковый уровень: есть, на крестовине
  • Количество секций: 5
  • Быстросъемная площадка: есть, стандарта Manfrotto 501PL
  • Диаметр ног: 37.1, 34.5, 31.9, 29.3, 26.7 (эллипсовидный профиль, по широкой стороне)
  • Углы наклона ног: 22°, 55° и 80°
  • Максимальная нагрузка: 4.5 кг
  • Минимальная высота: 17.7 см
  • Максимальная высота: 157 см
  • Высота со сложенной центральной колонной: 137 см
  • Длина в сложенном положении: 49 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: карбон, алюминиевый сплав
  • Регулировка силы трения: фиксированное сопротивление
  • Вес: 1.25 кг
  • Страна производства: Китай