Универсальный карбоновый штатив с комбинированной фото- и видео головой. Идеальное решение для съемки в городе и на природе для компактных, зеркальных и беззеркальных камер со стандартным набором оптики (до 70-200/2.8). Совместим с площадками стандартов Arca Swiss и Manfrotto 501. Точная настройка положения камеры. Фото и видеосъемка в любой ситуации и любом месте, от панорамы до макро. Изящный и легкий.

Ключевые особенности:

Универсальная голова – моментальный переход между режимами фото- и видеосъемки

Перевернутое положение шара уменьшает попадания пыли и влаги, увеличивая срок эксплуатации головы

Двойное панорамирование – точная установка камеры на неровной местности

Гидравлические картриджи – плавные движения при съемке видео

Крепление совместимо с площадками стандартов Arca Swiss и Manfrotto 501

Установка ручки управления справа или слева – удобно работать любой рукой

Разборная центральная колонна: д иапазон регулировки высоты от 17.7 до 157 см, съемка с любого ракурса

иапазон регулировки высоты от 17.7 до 157 см, съемка с любого ракурса Компактный в сложенном виде (49 см), легкий (1.25 кг)

Диаметр в сложенном виде 5.7 см – удобно нести в руке

Прочный и легкий карбон: гашение вибраций, безопасная нагрузка 4.5 кг

Алюминиевые клипсовые замки высокой прочности

Гнезда 1/4" для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).

3 угла наклона ног: установка штатива в любом месте (горы, лес, каменистый морской берег и т.п.)

Удобный чехол для переноски и хранения

Гарантия производителя 5 лет

Голова для фото- и видеосъемки

Штатив оснащен съемной гибридной головой для фото- и видеосъемки: шар для свободного вращения и перевода камеры в вертикальный режим + жидкостные картриджи, обеспечивающие плавность движений во время записи. Для перехода между режимами съемки предусмотрены два боковых фиксатора. Фиксатор справа блокирует 2D узел наклона для работы в режиме шаровой головы. Фиксатор слева блокирует шар, оставляя возможным только наклон и панорамирование.

Шар защищен от влаги и пыли

В голове используется реверсивная (обратная) система расположения шара в стиле Novoflex. Это повысило допустимую нагрузку в 1.5 раза по сравнению с обычными шаровыми головками такого диаметра. Перевернутое расположение также лучше защищает шар от попадания пыли и влаги, что гарантирует долгие годы эксплуатации.

Плавные движения при съемке видео

Гидравлические картриджи на осях панорамирования и наклона обеспечивают плавные движения камеры во время съемки. Сопротивление фиксированное.

Установка ручки управления справа или слева

Удлиненную ручку управления можно установить под правую или левую руку и под удобным углом, доступны 3 положения. Шестигранный ключ расположен внутри ручки и фиксируется с помощью магнита.

Идеально ровная панорама

Система двойного панорамирования (один механизм в основании головы, второй между шаром и съемной площадкой) позволяет установить камеру ровно по линии горизонта и провести идеальную съемку в любых условиях. Цифровая разметка на дисках панорамирования помогает сделать серию снимков с одинаковым углом поворота – для легкой склейки в редакторе.

Быстросъемная площадка типа Manfrotto 501 + дополнительные крепления для площадок Arca

Удлиненная быстросъемная площадка Benro QR70C поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Она выполнена по стандарту Manfrotto 501 («ласточкин хвост», ширина в основании: 50 мм). При этом предусмотрен выдвижной держатель для популярных площадок типа Arca Swiss (ширина в основании 38 мм), а также клеток или площадок от электронных стабилизаторов. Защитная функция двойной блокировки площадки исключает падение плохо закрепленной камеры.

Съемка c любых ракурсов

Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя ее часть – это короткий отсоединяемый адаптер, который позволяет вести съемку практически с уровня земли (18 см от поверхности). Колонна оснащена металлическим крюком для подвеса груза, балласта – это позволяет повысить устойчивость при сильном ветре.

Разъемы для оборудования

На колонне предусмотрены три резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.), еще 2 таких гнезда расположены на крестовине (хабе), и еще 3 – на ручке.

Моментальная фиксация центральной колонны

Центральная колонна фиксируется быстрым клипсовым замком, как и ноги штатива.

Прочный и легкий

Ноги изготовлены из многослойного карбонового волокна (углепластика), что позволило получить очень легкий штатив (всего 1.25 кг) с приличной максимальной нагрузкой. Карбон также эффективно гасит вибрации от поверхности, не входя с ними в резонанс.

Тонкий, удобно держать в руке

Секции штатива в сечении имеют эллипсовидную форму. За счет этого в сложенном виде штатив получился чрезвычайно тонким, всего 5.7 см в диаметре – примерно как банка газировки. Поэтому, перемещаясь от одной локации к другой, не обязательно убирать штатив в чехол, он легко ложится в ладонь.

Клипсовые металлические замки: моментальная фиксация ног

Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за границы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть сразу все секции штатива и быстро установить его в рабочее положение. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

Установка в любом месте

3 положения угла наклона ног с индивидуальной регулировкой (22°, 55° и 80°) позволяют установить штатив практически в любом месте: на склоне холма или горы, на каменистом морском берегу, на городских лестницах и так далее.

Устойчивый на любой поверхности

Резиновые опоры имеют срезы под несколькими углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Полноценная сумка для транспортировки и хранения

Штатив комплектуется качественной сумкой для хранения и транспортировки. В отличии от обычных чехлов, в сумке имеется два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров, а также карман и лента на липучке для фиксации штатива. Для переноски предусмотрена удобная ручка и съемный плечевой ремень с накладкой.

Гарантия производителя 5 лет.

Характеристики