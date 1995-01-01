Компактный карбоновый штатив с шаровой головкой Benro MiniBird – легкий и компактный спутник в ваших путешествиях. Безопасная нагрузка 4 кг обеспечивает совместимость зеркальными или беззеркальными камерами со стандартным набором оптики. Точная настройка положения камеры. Фотосъемка в любой ситуации и любом месте. От панорамы до макросъемки. Изящный и легкий.

Ключевые особенности:

Гарантия производителя 5 лет

Компактная шаровая головка для фотосъемки – быстрая настройка и моментальная фиксация положения камеры

Диапазон регулировки высоты 18-110,5 см: съемка от уровня пояса или с нижнего ракурса

Разборная двухсекционная центральная колонна – съемка с низкой точки

Компактный размер (45,5 см) и легкий вес (730 грамм)

Диаметр в сложенном виде 5,7 см – удобно нести в руке

Легкий и прочный карбон, безопасная нагрузка 4 кг

Алюминиевые клипсовые замки высокой прочности – моментальная фиксация каждой секции штатива

3 угла наклона ног - установка штатива в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.)

Площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация.

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Удобный чехол для переноски и хранения

Компактная и легкая шаровая головка N00P управляется одной ручкой. Обладая элегантным и минималистичным дизайном, они идеально подходит для фотографов, которым нужна точность для съемки в любом месте. Механизм независимого панорамного поворота головы находится под съемной площадкой. Это позволяет компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что неприемлемо при съемке панорам. Цифровая шкала на оси панорамирования позволяет точно рассчитать шаг поворота между кадрами для последующей склейки. Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную.

Быстросъемная штативная площадка, совместимая со стандартом Arca Swiss, обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. Имеется возможность сделать небольшие подвижки для балансировки камеры в зависимости от используемого объектива. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Широкий диапазон регулировки высоты позволяет комфортно снимать от уровня пояса или проводить съемку с уровня земли. Центральная колонна состоит из двух секций: верхняя часть короткая, ее можно отделить от центральной колонны для макросъемки или съемки с уровня земли. На короткой колонне предусмотрены три резьбовых отверстия 1/4" для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). Центральная колонна скользящего типа, фиксируется металлическим клипсовым зажимом – быстро и просто. Снизу на колонне предусмотрен металлический крючок для подвеса груза (балласта) – это, например, позволяет повысить устойчивость штатива при сильном ветре. Шестигранный ключ, с помощью которого разбирается колонна, встроен в крючок и располагается внутри колонны.

Ноги штатива изготовлены из прочного и легкого карбона (многослойного углепластикового волокна). Это позволило повысить жесткость штатива и снизить вес до 730 грамм. Карбон также хорошо поглощает микровибрации, идущие от поверхности, на которой он установлен. Секции штатива в сечении имеют эллипсовидную форму, за счет этого в сложенном виде штатив чрезвычайно тонкий, всего 5.7 см. Он легко ложится в ладонь, примерно как банка газировки, поэтому не обязательно убирать штатив в чехол, перемещаясь от одной локации к другой. 3 положения угла наклона ног (22°, 55° и 80°) позволяют установить штатив практически в любом месте (узкие улицы старого города, ущелье, морской берег и т.п.). Резиновые опоры имеют срезы под различными углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за границы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочем положении. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

На хабе (крестовине) имеется пузырьковый уровень и 2 резьбовых гнезда 1/4" для установки различного дополнительного оборудования.

В комплекте со штативом идет тканевый чехол для хранения и транспортировки. Благодаря небольшой длине в сложенном виде штатив можно носить как снаружи, так и внутри большинства фоторюкзаков.