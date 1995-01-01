Benro TCBC12 из серии Cyanbird, также известный как TableBird, – это суперкомпактный и легкий карбоновый штатив. Он может использоваться и в качестве настольного, и в качестве напольного, для съемки с нижнего ракурса. Также подходит для офисных задач: например, для установки проектора или другого оборудования для презентаций, вебинаров и видеосовещаний.

Ключевые особенности:

Суперкомпактный размер (32,5 см) и легкий вес (0,5 кг)

Диапазон регулировки высоты 9-73 см

Диаметр в сложенном виде 5,7 см

Безопасная нагрузка 13 кг

Легкий и прочный карбон

Алюминиевые клипсовые замки высокой прочности

Разборная двухсекционная центральная колонна

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).

3 угла наклона ног

Центральная колонна состоит из двух секций: собственно колонна и короткий отвинчивающийся адаптер, позволяющий снимать с высоты всего 9 см от поверхности. На гранях колонны сверху предусмотрено три резьбовых гнезда 1/4"-20 для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). Колонная скользящая, что позволяет быстро отрегулировать высоту подъема, а для фиксации достаточно повернуть клипсовую защелку. В нижней части колонны предусмотрен металлический крючок для подвески груза (балласта), таким образом можно повысить устойчивость штатива, в особенности при сильном ветре. Шестигранный ключ для отсоединения короткого адаптера встроен в крючок и располагается внутри колонны.

Ноги штатива изготовлены из легкого и прочного карбона, что позволило получить удивительно легкий штатив, весом всего 500 грамм. Секции штатива в сечении имеют эллипсовидную форму, за счет этого в сложенном виде штатив чрезвычайно тонкий – всего 5.7 см в диаметре. Он легко ложится в ладонь, как банка газировки, поэтому не обязательно убирать штатив в чехол, перемещаясь от одной локации к другой. 3 положения угла наклона ног (22°, 55° и 80°) позволяют установить штатив практически в любом месте (узкие улицы старого города, ущелье, морской берег и т.п.). Резиновые опоры имеют срезы под различными углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за границы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочем положении. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

На хабе (крестовине) имеется пузырьковый уровень и 2 гнезда с резьбой 1/4" для установки различного дополнительного оборудования (через кронштейны типа Magic Arm, продаются отдельно).

Винт с резьбой 3/8" позволяет устанавливать различные штативные головки – шаровые, трехкоординатные, видео, а также подходит для установки других держателей для ноутбука, осветителя, монитора, микрофона и так далее.