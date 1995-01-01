Надежный и удобный алюминиевый штатив, хорошо подходящий для пейзажной фотографии, съемки архитектуры, уличной жизни, фото- и видеосъемки в путешествиях. При компактных размерах (менее 50 см – помещается внутрь большинства рюкзаков) и небольшом весе (всего 1.38 кг) он выдерживает нагрузку до 20 кг, что позволяет свободно устанавливать любую технику, включая полнокадровые камеры с длиннофокусной оптикой. Штативная головка выполнена в современном перевернутом дизайне: это повышает тем самым грузоподъемность, а при панорамировании кадр не заваливается относительно линии горизонта, даже если штатив стоит на неровной поверхности.

Ключевые особенности:

Точная установка камеры с любым объективом от легкого до тяжелого

Диапазон регулировки высоты 17,5-159,4 см

Компактный размер (47,3 см) и легкий вес (1,375 кг)

Диаметр в сложенном виде 5,7 см

Безопасная нагрузка 20 кг

Алюминиевые клипсовые замки высокой прочности

Разборная двухсекционная центральная колонна

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Разъемы для установки дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).

3 угла наклона ног

Удобный чехол

Конструкция шаровой головы доведена до совершенства: идеально гладкий шар, удобные элементы управления, стойкое красочное покрытие, все элементы изготовлены на прецизионном станке с ЧПУ. Низкопрофильная шаровая головка выполнена в стиле Novoflex: это устраняет рычаг между шаром и камерой, что обеспечивает высокую нагрузку даже при небольшом диаметре шара и обеспечивает исключительный баланс при работе с тяжелыми камерами и объективами. Перевернутое расположение лучше защищает шар от попадания пыли, песка и влаги, что гарантирует долгие годы эксплуатации. Наконец, отдельный диск панорамирования в верхней части головы не дает камере заваливаться относительно линии горизонта при установке на неровной поверхности. Степень сопротивления можно отрегулировать в зависимости от веса установленного оборудования.

Пузырьковый уровень расположен в поле зрения фотографа, что упрощает контроль положения камеры. Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную для съемки в формате соцсетей. Головка комплектуется быстросъемной площадкой Benro PU50X стандарта Arca Swiss, вы также можете использовать более длинные площадки этого распространенного формата, а многие клетки и L-образные пластины для камер можно установить напрямую. Защитная функция двойной блокировки площадки исключает падение камеры.

Широкий диапазон регулировки высоты штатива позволяет комфортно снимать в полный рост и проводить съемку с уровня земли. Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя часть короткая, ее можно отделить от центральной колонны для макросъемки или съемки с уровня земли. На короткой колонне предусмотрено 3 резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). Колонная скользящая, что позволяет быстро отрегулировать высоту подъема, а для фиксации достаточно повернуть клипсовую защелку. В нижней части колонны предусмотрен металлический крючок для подвески груза (балласта), таким образом можно повысить устойчивость штатива, в особенности при сильном ветре. Шестигранный ключ для отсоединения короткого адаптера встроен в крючок и располагается внутри колонны.

Ноги изготовлены из легкого и прочного алюминия, в сечении они имеют эллипсовидную форму, за счет этого в сложенном виде штатив чрезвычайно тонкий, всего 5.7 см. Он легко ложится в ладонь, как банка газировки, поэтому не обязательно убирать штатив в чехол, перемещаясь от одной локации к другой. 3 положения угла наклона ног (22°, 55° и 80°) позволяют установить штатив практически в любом месте (узкие улицы старого города, ущелье, морской берег и т.п.). Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление. Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за границы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочем положении. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

На хабе (крестовине) имеется пузырьковый уровень и 2 резьбовых гнезда 1/4" для установки различного дополнительного оборудования.

Штатив комплектуется складной сумкой для хранения и транспортировки. В отличие от обычных чехлов для штатива, в сумке имеется два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров. Для фиксации штатива внутри сумки предусмотрен карман и лента на липучке. Удобная ручка для переноски и съемный плечевой ремень с накладкой.

Характеристики