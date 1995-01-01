Компактный и исключительно легкий штатив, хорошо подходящий для выездных съемок и путешествий. Безопасная нагрузка 4 кг: штатив уверенно держит зеркальную камеру со стандартным набором оптики. Быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss трансформируется в держатель для смартфона. Фотосъемка в любой ситуации и любом месте, от панорамы до макро.

Ключевые особенности:

Моментальная трансформация быстросъемной площадки стандарта Arca Swiss в держатель смартфона

Двойное панорамирование – точная установка камеры на неровной местности

Диапазон регулировки высоты от 17.6 до 151.7 см, съемка в полный рост или от уровня земли

Компактный и легкий, удобен для долгих прогулок и путешествий

Длина в сложенном положении: 46 см, легко убирается в рюкзак или дорожный чемодан

Диаметр в сложенном виде 5.7 см: удобно нести в руке

Легкий и прочный карбон, безопасная нагрузка 4 кг

Алюминиевые клипсовые замки высокой прочности – моментальная фиксация каждой секции штатива

3 угла наклона ног – установка штатива в любом месте (лес, горы, морской берег и т.п.)

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Удобный чехол для переноски и хранения

Компактная и легкая шаровая головка N00P отлично подходит для фотографирования и съемки коротких видео. Оригинальная система с двойным панорамированием позволяет быстро настроить положение камеры на неровных покрытиях: первый механизм панорамного поворота расположен в традиционном месте, у основания головы, а второй – прямо под съемной площадкой. Благодаря этой системе горизонт не будет заваливаться при панорамировании, даже если сам штатив стоит под углом – не приходится тратить время на его точное выравнивание. 2 пузырьковых уровня (один на голове, второй на крестовине) позволяют точно установить камеру по линии горизонта. Также предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

Быстросъемная площадка PMM70 выполнена с «ласточкиным хвостом» стандарта Arca Swiss, обеспечивает прямую совместимость с дополнительными хватами, клетками для камер, L-образными площадками и так далее. Защитная функция двойной блокировки площадки исключает случайные падения плохо закрепленной камеры. Площадка быстро трансформируется в держатель с пружинным зажимом для смартфона. Прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно удерживают смартфон шириной от 6 до 9 см, не царапая его корпус. В верхней части держателя предусмотрен холодный башмак для установки различных аксессуаров (небольшой осветитель, микрофон и тому подобное). В нижней части держателя сделаны резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", что позволяет установить его не только на штатив, но и на другие крепления.

Широкий диапазон регулировки высоты штатива дает возможность комфортно снимать как в полный рост, так и от уровня земли. Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя часть короткая, ее можно отделить от центральной колонны для съемки с минимальной высоты. На ней также предусмотрены три гнезда 1/4" для установки дополнительного оборудования. Шестигранный ключ для разборки колонны встроен в крючок для балласта, он располагается внутри колонны и быстро вывинчивается из нее при необходимости. Колонная скользящего типа позволяет быстро настроить высоту и зафиксировать ее одним движением клипсовой защелки.

Ноги изготовлены из легкого и прочного карбона, что позволило получить удивительно легкий штатив (менее 1 кг). Секции ног в сечении имеют эллипсовидную форму, за счет этого в сложенном виде штатив получается тоньше в обхвате (диаметр 5.7 см – это меньше чем у пол-литровой бутылки воды). Сложенный штатив легко ложится в ладонь, его удобно переносить от одной точки съемки к другой. Надежные клипсовые замки из алюминия в закрытом виде почти не выступают за границы ног, что обеспечивает компактность. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочее положение. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

На крестовине имеется еще 2 гнезда 1/4" для дополнительных аксессуаров. 3 положения угла наклона ног (22°, 55° и 80°) позволяют установить штатив практически в любом месте (узкие улочки старого города, леса, горы, каменистые побережья и т.п.). Резиновые опоры имеют срезы под различными углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Штатив комплектуется уплотненной сумкой для хранения и безопасной транспортировки. В отличие от обычных чехлов, в этой сумке предусмотрено два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров. Для фиксации штатива внутри сумки предусмотрен карман для ног и лента на липучке. Для переноски имеется удобная ручка и съемный плечевой ремень с накладкой.

Характеристики