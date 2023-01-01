Штатив Benro Adventure TAD28A
Код товара : УТ-00057009
Артикул : TAD28A
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, диаметр верхней площадки: 56 мм
Материал
алюминий, магниевый сплав
Углы наклона ног
3 угла наклона
Высота со сложенной центральной штангой, см
135.4
Максимальная нагрузка
12 кг
Длина в сложенном положении
52.6 см
Физические характеристики
Вес
1.8 кг
Описание
Поднимите качество вашей съемки еще на один уровень вместе со штативами Benro серии Adventure для путешествующих фотографов. Штатив Benro TAD28A разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки. Благодаря максимальной нагрузке 12 кг он хорошо подходит даже для зеркальных камер с тяжелыми длиннофокусными объективами.
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. Сбоку на хабе имеется дополнительная резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).
Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях. Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала.
Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.