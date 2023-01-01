Описание

Поднимите качество вашей съемки еще на один уровень вместе со штативами Benro серии Adventure для путешествующих фотографов. Штатив Benro серии Adventure TAD18AB1 с шаровой головой разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки. Допустимая нагрузка 8 кг при собственном весе 1.8 кг. Широкий диапазон регулировок высоты: 38.5-152.5 см.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз. Утопленный подпружиненный крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро раскладывать и складывать штатив. Углы ног регулируются в трех независимых положениях: идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях. Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы – надежную фиксацию на открытом грунте. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Компактная и прочная шаровая голова Benro B1 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования. Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений. Быстросъемная штативная площадка, совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Функция двойной блокировки площадки предотвращает падение камеры, если вы случайно забыли ее зафиксировать. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива, а пузырьковый уровень позволит точно выровнять фотоаппарат по линии горизонта. Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.