Штатив Benro Adventure, алюминиевый с клипсами
Код товара : УТ-00056614
Артикул : TAD18A
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминий, магний
Максимальная высота
143,5 см
Длина в сложенном положении
49 см
Диаметр ног
15х18,4х21,8х25,2
Минимальная высота
29,5 см
Физические характеристики
Вес
1,42 кг
Описание
Поднимите качество вашей съемки еще на один уровень вместе со штативами Benro серии Adventure для путешествующих фотографов.
Штатив Benro серии Adventure TAD18A разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки.
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось
уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).
Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской.
Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.
На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).
Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.
При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.
В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.
Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.