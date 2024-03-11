Штатив Benro T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073886
Артикул : б/у-НМ 2024-03-11
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации
5 500 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138886
Подходит для для видеокамеры, телефона
Ширина 200 мм
Высота 200 мм
Вес 1.98 г
Дополнительная информация держатель для смартфона: размеры 1,4х5,7х3,8 см, совместим со смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.
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