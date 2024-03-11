Штатив Benro T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073886 Артикул : б/у-НМ 2024-03-11

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Описание Код товара: 138886 Подходит для для видеокамеры, телефона

Ширина 200 мм

Высота 200 мм

Вес 1.98 г

Дополнительная информация держатель для смартфона: размеры 1,4х5,7х3,8 см, совместим со смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: полная заводская

Гарантия 90 дней.

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