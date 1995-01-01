Светофильтр Benro SHD ND32 IR ULCA WMC 67 mm, нейтрально-серый
Код товара : УТ-00044946
Артикул : SHDND3267
Гарантия 1 год
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Характеристики
Светофильтры для объективов
Размер, мм
67
Тип фильтра
ND (нейтральной плотности)
Тип фильтра
IR (инфракрасный)
Описание
Benro SHD ND IR ULCA WMC изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
• 15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
• Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
• Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
• Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
• Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
• Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.
• Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.