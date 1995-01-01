Светофильтр Benro SHD ND128 IR ULCA WMC 67 mm, нейтрально-серый
Код товара : УТ-00044911
Артикул : SHDND12867
Гарантия 1 год
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Характеристики
Описание
Benro SHD ND IR ULCA WMC изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
• 15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
• Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
• Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
• Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
• Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
• Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.
• Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.