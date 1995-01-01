Benro SHD ND 1000 IR ULCA WMC 77 мм светофильтр нейтрально-серый Фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 10 ступеней. Его плотность 3,0 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.