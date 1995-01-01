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Голова Benro SDTH6090 2D для монопода

  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
  • SDTH6090 2D для монопода
Код товара:УТ-00095100
Артикул:SDTH6090

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Benro SDTH6090 — прочная и компактная 2D-голова весом всего 350 г, надежно удерживающая оборудование до 8 кг, включая тяжелые камеры с телеобъективами. Механизм гарантирует плавное панорамирование на 360° с цифровой разметкой и точный наклон в пределах 60°/90°. Подпружиненные ручки управления легко расставить под любым удобным углом. Голова оснащена быстросъемной площадкой Arca-Swiss (PU58M) с двойной блокировкой от случайного падения и скрытым магнитным ключом. Основание Arca-Swiss и посадочная резьба 3/8" обеспечивают полную совместимость с моноподами, штативами и панорамными платформами.