Голова Benro SDTH6090 2D для монопода
Код товара:УТ-00095100
Артикул:SDTH6090
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг8
Тип головки 2D
Головка2D голова
Быстросъемная площадкаДа, Arca-Swiss (BENRO PU58M)
Максимальная нагрузка8 кг
МатериалАлюминиевый сплав
Рабочая высота головки8,6 см
Регулировка силы тренияДа (подпружиненные ручки управления)
Вес0,35 кг
Описание
Benro SDTH6090 — прочная и компактная 2D-голова весом всего 350 г, надежно удерживающая оборудование до 8 кг, включая тяжелые камеры с телеобъективами. Механизм гарантирует плавное панорамирование на 360° с цифровой разметкой и точный наклон в пределах 60°/90°. Подпружиненные ручки управления легко расставить под любым удобным углом. Голова оснащена быстросъемной площадкой Arca-Swiss (PU58M) с двойной блокировкой от случайного падения и скрытым магнитным ключом. Основание Arca-Swiss и посадочная резьба 3/8" обеспечивают полную совместимость с моноподами, штативами и панорамными платформами.