Benro SDTH6090 — прочная и компактная 2D-голова весом всего 350 г, надежно удерживающая оборудование до 8 кг, включая тяжелые камеры с телеобъективами. Механизм гарантирует плавное панорамирование на 360° с цифровой разметкой и точный наклон в пределах 60°/90°. Подпружиненные ручки управления легко расставить под любым удобным углом. Голова оснащена быстросъемной площадкой Arca-Swiss (PU58M) с двойной блокировкой от случайного падения и скрытым магнитным ключом. Основание Arca-Swiss и посадочная резьба 3/8" обеспечивают полную совместимость с моноподами, штативами и панорамными платформами.