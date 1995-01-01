Описание

Создавайте фотографии, видеоролики и контент для социальных сетей с помощью поворотного держателя Benro QRB95. С поворотным держателем BENRO QRB95 вы моментально переведете камеру из панорамной ориентации в портретную и обратно, не пропуская ни секунды и не смещая ось объектива. Высота быстросъемной площадки регулируется: отрегулируйте камеру на держателе и центральная ось объектива будет всегда находиться в одной точке, независимо от положения камеры.

Держатель совместим с различными камерами и объективами (максимальный внешний диаметр объектива – 94 мм). Расстояние от центра объектива до края регулируется в диапазоне 36,7-50,7 мм.

Держатель выполнен в форм-факторе полукольца не случайно, такая форма позволяет менять положение камеры без блокировки элементов управления камерой, доступ ко всем интерфейсам (USB, HDMI, микрофонному разъему и т.д.) также остается свободным.

В основании держателя находится пластина двойного совместимости: с одной стороны «ласточкин хвост» стандарта Arca Swiss, с другой – хвост стандарта Manfrotto 501PL. Достаточно открутить площадку, перевернуть и снова закрутить. Входящий в комплект шестигранный ключ крепится к держателю с помощью магнита для удобства хранения: ключ не потеряется и будет всегда под рукой, когда понадобится. На основании площадки также имеется резьба 1/4" и 3/8", благодаря чему QRB95 можно установить на самые разные опоры, в том числе и на монопод.

Держатель Benro QRB95 оснащен креплением типа «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофоны и т.п.). А для съемки с рук с нижнего ракурса в «холодном башмаке» можно закрепить ручку для ношения камеры.

Технические характеристики: