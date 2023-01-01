Быстросъемная удлиненная площадка для видеголовы Benro S2Pro. Комплектуется стандартным штативным винтом 1/4". Прорезь для винта позволяет регулировать положение камеры. Лазерная маркировка отмечает середину площадки для идеального баланса. Закругленные края облегчают установку площадки в пазы головки. Резиновые накладки предотвращают контакт металла площадки и камеры. Подпружиненный антиротационный штифт предотвращает вращение камеры на площадке.