Штатив Benro FPA39AB2 Pro Angel (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074445
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-26/5
Причина уценки:
Царапины, бытовые загрязнения
5 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип штатива трипод напольный
Назначение для фотокамер
Головка шаровая
Особенности Количество секций ног 5, материал алюминий
Высота съемки до (см) 160
Максимальная нагрузка (кг) 12
Длина (см) 51.5
Вес (кг) 2
Код товара: 139445
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: Штатив, штативная голова, площадка, чехол
Гарантия 90 дней.
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