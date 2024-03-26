Штатив Benro FPA39AB2 Pro Angel (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074445 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-26/5

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины, бытовые загрязнения 5 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип штатива трипод напольный

Назначение для фотокамер

Головка шаровая

Особенности Количество секций ног 5, материал алюминий

Высота съемки до (см) 160

Максимальная нагрузка (кг) 12

Длина (см) 51.5

Вес (кг) 2 Код товара: 139445

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: Штатив, штативная голова, площадка, чехол

Гарантия 90 дней.

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