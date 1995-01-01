Benro MSD46CB SupaDupa — профессиональный карбоновый монопод из 8-слойного карбона, сочетающий исключительную прочность и легкость. Устройство выдерживает оборудование весом до 40 кг, оставаясь при этом невероятно компактным: длина в сложенном виде всего 43,5 см, а вес — 580 грамм.

Эргономичные цанговые замки обеспечивают моментальную фиксацию высоты, а шестая верхняя секция с алюминиевым клипсовым зажимом позволяет регулировать длину прямо во время съемки, не прерывая процесс. Вращающаяся коническая опора с подшипником из нержавеющей стали гарантирует плавную панораму без использования дополнительной головы.