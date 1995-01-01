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Монопод Benro MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами

  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
  • MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
Код товара:УТ-00095101
Артикул:MSD46CB

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Benro MSD46CB SupaDupa — профессиональный карбоновый монопод из 8-слойного карбона, сочетающий исключительную прочность и легкость. Устройство выдерживает оборудование весом до 40 кг, оставаясь при этом невероятно компактным: длина в сложенном виде всего 43,5 см, а вес — 580 грамм.
Эргономичные цанговые замки обеспечивают моментальную фиксацию высоты, а шестая верхняя секция с алюминиевым клипсовым зажимом позволяет регулировать длину прямо во время съемки, не прерывая процесс. Вращающаяся коническая опора с подшипником из нержавеющей стали гарантирует плавную панораму без использования дополнительной головы.
Для устойчивости на сложном грунте в комплекте поставляется металлический шип из нержавеющей стали. Универсальный установочный винт 3/8" быстро конвертируется в 1/4" одним нажатием. Монопод комплектуется кистевым ремнем и чехлом для переноски.