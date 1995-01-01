Монопод Benro MSD46CB SupaDupa карбоновый с цангами
Код товара:УТ-00095101
Артикул:MSD46CB
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см177
Безопасная нагрузка, кг40
Длина в сложенном виде, см43
Вес, г580
Комплектация штативаБез головки
Головканет, встроенная вращающаяся коническая опора с подшипником из нержавеющей стали
Количество секций6
Быстросъемная площадканет (установочный винт 3/8" с переходом на 1/4")
Максимальная нагрузка40 кг
Минимальная высота43,5 см
Максимальная высота177 см
Длина в сложенном положении43,5 см
МатериалКарбон 8х
Вес580 г
Описание
Benro MSD46CB SupaDupa — профессиональный карбоновый монопод из 8-слойного карбона, сочетающий исключительную прочность и легкость. Устройство выдерживает оборудование весом до 40 кг, оставаясь при этом невероятно компактным: длина в сложенном виде всего 43,5 см, а вес — 580 грамм.
Эргономичные цанговые замки обеспечивают моментальную фиксацию высоты, а шестая верхняя секция с алюминиевым клипсовым зажимом позволяет регулировать длину прямо во время съемки, не прерывая процесс. Вращающаяся коническая опора с подшипником из нержавеющей стали гарантирует плавную панораму без использования дополнительной головы.
Для устойчивости на сложном грунте в комплекте поставляется металлический шип из нержавеющей стали. Универсальный установочный винт 3/8" быстро конвертируется в 1/4" одним нажатием. Монопод комплектуется кистевым ремнем и чехлом для переноски.