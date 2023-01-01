Benro MeFoto PMM70 – это устройство 2 в 1: быстросъемная площадка для камеры и держатель для смартфона. Универсальный дизайн позволяет вам носить с собой меньше вещей. Пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно удерживают смартфон. В верхней части расположено крепление «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и так далее). В нижней части имеется резьба 1/4" и 3/8" для установки на различные опоры. Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 6 до 9 см.