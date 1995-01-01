Описание

Градиентный фильтр нейтральной плотности с обратным переходом градиента (Reverse edge) между затемненным и прозрачным участком. Как правило, применяется в пейзажной фотографии в рассветные и закатные часы: солнце, находящееся рядом с линией горизонта, вызывает переэкспонирование в этой области, в то время как остальная часть неба – достаточно темная и не требует сильного затемнения. Плотность 0.9 (3 ступени экспозиции).

Фильтры Benro серии Master изготавливаются из минерального оптического стекла марки B270 производства Schott AG, Германия. Это позволяет сохранить максимальную резкость вашего объектива. Стекло покрывается 10 слоями светопоглощающей пленки (по 5 с каждой стороны), 14 слоями просветляющего покрытия ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration, по 7 с каждой стороны) и в завершение – слоем твердого защитного покрытия с водоотталкивающими свойствами NANO WMC. ND покрытие Benro равномерно поглощает не только видимый свет, но и ближнюю часть инфракрасного диапазона, чтобы предотвратить цветовой сдвиг в сторону красного.

Закаленное стекло (H - hardened) – более устойчивое к случайным ударам.

Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на цветовой баланс изображения, могут использоваться сами по себе или в сочетании с фильтрами других типов.