Светофильтр Benro Master GND8 (0.9) soft 82 мм
Код товара : УТ-00071894
Артикул : MAGND8S82
7 200 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Градиентный фильтр нейтральной плотности с плавным переходом между затемненным и прозрачным участком. Применяется, где переход между небом и передним планом не имеет резких границ, таких как изображения с туманом, или верхушками деревьев. Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.
- Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott AG
- Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает переднюю линзу объектива от повреждений.
- 15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
- Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
- Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
- Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
- Матово-чёрное покрытие внутренней поверхности оправы фильтра предотвращает отражение света, вызывающее ореолы.
- Латунная оправа - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.
- Одна из самых тонких оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.
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