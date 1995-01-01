Адаптер для штатива Benro MAP75 Mammoth
Код товара : УТ-00075100
Артикул : MAP75
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Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Адаптер 75 мм для штатива Benro Mammoth. Внешняя резьба 3/8 дюйма подходит для установки любой штативной головы. Стопорный установочный винт надежно фиксирует адаптер на штативе.
Гарантия производителя 5 лет.
Технические характеристики:
- Размер чаши, мм - 75
- Высота, см - 5,85
- Вес, кг - 0,081
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