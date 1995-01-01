Адаптер для штатива Benro MAP75 Mammoth

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075100 Артикул : MAP75

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Адаптер 75 мм для штатива Benro Mammoth. Внешняя резьба 3/8 дюйма подходит для установки любой штативной головы. Стопорный установочный винт надежно фиксирует адаптер на штативе. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Адаптер 75 мм для штатива Benro Mammoth. Внешняя резьба 3/8 дюйма подходит для установки любой штативной головы. Стопорный установочный винт надежно фиксирует адаптер на штативе. Гарантия производителя 5 лет. Технические характеристики: Размер чаши, мм - 75

Высота, см - 5,85

Вес, кг - 0,081

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