Магнитное переходное кольцо 95-82 мм Benro предназначено для установки фильтров диаметром 82 мм в держатель для фильтров FH100M3. Кольцо изготовлено из анодированного алюминия, с тыльной стороны находится магнитное кольцо. Тонкий профиль переходного кольца предотвращает любое виньетирование изображения.