Переходное кольцо Benro магнитное, 95-82 мм
Код товара : УТ-00051509
Артикул : MAMDR9582
3 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Магнитное переходное кольцо 95-82 мм Benro предназначено для установки фильтров диаметром 82 мм в держатель для фильтров FH100M3. Кольцо изготовлено из анодированного алюминия, с тыльной стороны находится магнитное кольцо. Тонкий профиль переходного кольца предотвращает любое виньетирование изображения.