Монопод Benro MAD38A Adventure
Код товара : УТ-00054329
Артикул : MAD38A
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, диаметр площадки: 56 мм, винт 3/8"-16, 1/4"-20
Материал
алюминий, магниевый сплав
Максимальная высота
159.5 см
Максимальная нагрузка
16 кг
Длина в сложенном положении
52.5 см
Диаметр ног
32.4, 28.6, 25.2, 21.8 мм
Физические характеристики
Вес
620 г
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Монопод серии Adventure сочетает в себе классический дизайн и современные материалы. Идеален для съемки в условиях ограниченного пространства, в многолюдных местах, на стадионах, в концертных залах, на свадьбах и других мероприятиях. Съемка репортажа, интервью, дикой природы и других сцен, когда необходима быстрая смена локации. Может работать в качестве удлинителя ваших рук, когда необходимо, к примеру, снять общий план над толпой или вынести камеру в сторону над обрывом.
Эргономичные усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции, а также быструю сборку и разборку монопода. Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку. Широкая резиновая опора скрадывает неровности, а протектор улучшает сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Двусторонний установочный винт 3/8 и 1/4 дюйма позволяет установить камеру непосредственно на монопод, а также использовать любую штативную головку.
В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).