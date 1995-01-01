Центральная колонна Benro MAC3 для штатива Mammoth, карбоновая
Код товара : УТ-00075099
Артикул : MAC3
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Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Центральная колонна для штативов Benro серии Mammoth увеличивает высоту на 48,5 см. Наличие полусферы дает возможность выровнять камеру в диапазоне до 20 градусов. Цанговый металлический замок надежно фиксирует выбранное положение колонны. Подпружиненный крючок для подвески груза расположен в нижней части колонны.
Колонна устанавливается на штативе Benro серии Mammoth с помощью прилагаемого шестигранного ключа и трех винтов. Установочный винт для штативной головки 3/8 дюйма. Колонна изготовлена из прочного и легкого карбона 8x.
Гарантия производителя 5 лет.
Технические характеристики:
- Высота, см – 48,5
- Вес, кг – 0,554
- Материал – карбон 8x
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