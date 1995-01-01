Описание

Центральная колонна для штативов Benro серии Mammoth увеличивает высоту на 48,5 см. Наличие полусферы дает возможность выровнять камеру в диапазоне до 20 градусов. Цанговый металлический замок надежно фиксирует выбранное положение колонны. Подпружиненный крючок для подвески груза расположен в нижней части колонны.

Колонна устанавливается на штативе Benro серии Mammoth с помощью прилагаемого шестигранного ключа и трех винтов. Установочный винт для штативной головки 3/8 дюйма. Колонна изготовлена из прочного и легкого карбона 8x.

Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики: