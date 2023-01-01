Описание

Компактный штатив KoalaPod с гибкими ножками и шаровой головой. Снимайте независимо от ракурса и не волнуйтесь, что не сможете установить вашу камеру в нужном месте. Выходите в прямой эфир, общайтесь, принимайте видеозвонки буквально на ходу. Надежная фиксация практически везде: на ветке дерева, перилах, тонких трубах и других недоступных для обычного штатива конструкциях. Выдерживает нагрузку до 1.5 кг – достаточно для большинства беззеркальных камер, а также для экшн-камер (держатель приобретается дополнительно) и смартфонов (держатель приобретается дополнительно).

Штатив оснащен несъемной шаровой головкой с винтом 1/4". Фиксация выбранного положения головы осуществляется с помощью эргономичного кольца, расположенного в основании головки. Предусмотрена возможность съемки в вертикальном положении.

На ножках штатива имеются три резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительных аксессуаров, таких как компактный осветитель, микрофон и так далее. Резиновые наконечники ножек предотвращают скольжение штатива на гладких поверхностях, под наконечниками расположена резьба 1/4": ножки можно нарастить в длину с помощью KP1LEG1 и KP1LEG2.

Штатив также комплектуется стопорным металлическим кольцом и пластиковым зажимом, которые обеспечивают более надежный захват в экстремальных положениях (см. фото). Ножки являются съемными, при необходимости их можно открутить и, например, соединить в одну, чтобы использовать штатив как селфи-монопод.

Штатив изготовлен из обрезиненного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.

Небольшой собственный вес штатива, делает его очень удобным и легким при транспортировке.

В комплекте идет мягкий чехол для переноски и хранения.

Комплектация: