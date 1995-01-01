Комплект для съемки видео Benro KH25PC разработан для компактных видеокамер, а также для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов с установленным «обвесом» из аксессуаров и различной оптикой. Максимальная нагрузка составляет 6.8 кг (у предыдущей модели KH25P – 5 кг). Серия Benro KH пользуется заслуженной популярностью у видеооператоров, снимающих свадьбы, концерты и другие мероприятия, востребована в среде начинающих видеографов, которые предъявляют высокие требования к своему оборудованию.

Benro KH25PC – это классический видеоштатив со спаренными трубками ног, среднеуровневой стяжкой и 60-мм чашей для видеоголовок с основанием-полусферой. Чаша позволяет быстро и точно выровнять основание головы по горизонту, что особенно удобно при съемке на улице, на различных неровных поверхностях. Точности выравнивания помогает пузырьковый уровень, установленный на хабе (центральной крестовине). Средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость штатива и помогает быстро установить и сложить штатив. На ногах штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами для более стабильной фиксации на открытом грунте, снежном покрытии и так далее: достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.

Штатная видеоголова разработана для получения видеоконтента высокого качества, обладающая независимыми фиксаторами осей наклона и панорамирования. Диапазон наклона составляет +90° ~ -80°, панорамирование свободное (360°). Гидравлические картриджи, установленные на осях панорамирования и продольного наклона, гарантируют непревзойденную плавность движения камеры. Сопротивление на оси панорамирования регулируется: если необходима быстрая проводка, его можно понизить, а если, наоборот, требуется медленное панорамирование – повысить. На оси наклона установлен пружинный контрбаланс с фиксированным сопротивлением. Эргономичная длинная ручка с противоскользящей накладкой оснащена храповым (розеточным) механизмом, который позволяет регулировать угол ее наклона и обеспечивает надежную фиксацию. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Удлиненная быстросъемная площадка BENRO QR15C с цифровой разметкой также поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Площадка выполнена по стандарту Manfrotto 501 (ласточкин хвост с шириной в основании 50 мм), поэтому совместима с головками BENRO серии SPRO, Manfrotto 501HDV/ 503HDV/ 701HDV/ MVH502A, головами других производителей. Три подпружиненных штифта препятствуют вращению камеры на площадке. Штативный винт стандартный: 1/4". Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение плохо закрепленной камеры.

Штатив комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

Гарантия производителя 5 лет.

Характеристики