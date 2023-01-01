Описание

Штатив Benro KH25P идеально подходит для компактных цифровых видеокамер и зеркальных фотокамер с длиннофокусными объективами весом до 5 кг. Классический 3-х секционный и 2-х трубный штатив снабжен полусферой 60 мм с короткой ручкой для удобного выравнивания уровня горизонта и точного позиционирования камеры.

Конструкция штатива позволят оперативно менять локации и устанавливать необходимую высоту. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать. Среднеуровневая растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость штатива и помогает быстро установить и сложить штатив. На ногах штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.

Видеоголова с гидравлическими картриджами на осях панорамирования и наклона обеспечивает плавность движения камеры во всех направлениях. Cистема регулируемого гидродинамического сопротивления (только для оси панорамирования) гарантирует непревзойденную плавность движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка c подпружиненными шпильками поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива. Эргономичный боковой фиксатор позволяет быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Диапазон наклона: +90/-80 градусов. Диапазон панорамирования: 360 градусов. Эргономичная длинная ручка с противоскользящей накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Пузырьковый уровень позволяет точно выровнять уровень горизонта.

Штатив комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.