Описание

Использование новейших разработок и современных материалов позволило получить идеальный рабочий инструмент для взыскательных профессиональных фотографов, которые предъявляют высокие требования к своему оборудованию. Уникальное плетение углеродного волокна 9Х Stealth позволило добиться максимальной жесткости штатива при минимально возможном весе.

Сочетание компактного размера, легкого веса и высокой допустимой нагрузки (17 кг) делает возможным использование штатива не только в студии, но и на выезде, не обременяя фотографа лишним объемом и весом. Водонепроницаемые металлические цанговые замки и резиновые опоры ног разработаны для защиты от коррозионного воздействия воды, песка, грязи и суровых условий окружающей среды. Особая конструкция WATERPROOF позволяет беспрепятственно использовать штатив в любых неблагоприятных условиях. Увеличенный размер цанг обеспечивают удобный хват не только в комфортных студийных условиях, но и на выездной съемке, при высокой влажности, осадках и при работе в перчатках.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка центральной колонны обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. Подпружиненный крючок позволяет подвешивать балласт для повышения устойчивости штатива (например, при сильном ветре).

На установочной платформе имеется винт с переменной резьбой 1/4" и 3/8". Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава, имеет увеличенный размер и особую конструкцию с V-образными выступами, что придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. На хабе имеется резьба 3/8" и переходник на резьбу 1/4" дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). Пузырьковый уровень, расположенный на крестовине, поможет точно выровнять линию горизонта.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение. Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности. Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали – надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Штатив комплектуется шестигранными ключами. Один расположен в ноге штатива и предназначен для регулировки натяжения стопорных узлов ног на хабе. Два других на крючке для груза. Один используется для затягивания установочного винта на платформе центральной колонны, другой – для удаления переходника с резьбы 3/8" на 1/4", установленного на хабе.

Штатив комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Ремень также можно закрепить непосредственно на штативе, без использования чехла. Внутри чехла имеется сетчатый карман на молнии для размещения дополнительных аксессуаров. Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.