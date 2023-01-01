Описание

Эта специализированная голова идеально подходит для динамичной съемки спорта и дикой природы, а также для панорамной съемки со склейкой кадров. Высокая допустимая нагрузка (30 кг) позволяет использовать самые большие и тяжелые телеобъективы. Легкая и прочная карбоновая конструкция – идеальный вариант для путешествий.

Вертикальная и горизонтальные шкалы позволяют выполнять наклон и поворот камеры между снимками на строго заданный угол, что значительно облегчит склейку изображений. Благодаря карданной конструкции, даже при использовании очень тяжелых объективов движение камеры по обеим осям осуществляется максимально свободно, без сопротивления, что позволяет быстро и точно поворачивать ее вслед за скоростными объектами съемки.

Фиксаторы поворота и наклона прорезиненные и удобны в использовании. Фиксатор наклона имеет короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры. Длинная быстросъемная площадка совместима с системой ARCA Swiss: это позволяет, к примеру, заменить ее на угловую (L-образную). Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Комплектуется чехлом-мешочком с затяжкой для транспортировки и хранения.