Описание

Многофункциональная и надежная карданная голова Benro Gimbal Head GH2N разработана для динамичной съемки движущихся объектов длиннофокусными объективами – животных, птиц, спортивных соревнований и т.д. Полый корпус карданной головы, усиленный ребрами жесткости, выдерживает внушительную нагрузку 25 кг при собственном весе всего 1.2 кг.

С головой Benro Gimbal Head GH2N вам доступны экстремальные углы наклона и идеальная балансировка. Ваша камера и объектив могут свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, для отслеживания перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскости быстро движущихся объектов.

Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивое положение головы при любом наклоне. Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, служат для плавности движения головы во всех направлениях. Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры. Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения.

Фиксаторы поворота и наклона выполнены из металла, надежны и удобны в использовании. Фиксаторы имеют короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры. Компактная быстросъемная удлиненная площадка Benro PL100N совместима с системой Arca-Swiss позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове. Разметка на основании быстросъемной площадки позволяет точно повторить заданное положение камеры. Дизайн основания для быстросъемной площадки и сама площадка разработаны специально для уменьшения общего веса головы без потери прочности. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Комплектуется чехлом с затяжкой для транспортировки и хранения.