Описание

С головой Benro Gimbal GH2 вам доступны экстремальные углы наклона камеры и идеальная балансировка. Ваша камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживание быстро движущихся объектов. Хорошо подходит для съемок дикой природы, спорта и других сюжетов. Высокая допустимая нагрузка 23 кг позволяет использовать тяжелые камеры с большими телеобъективами.

Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры. Панорамная шкала позволяет точно отмерять угол поворота камеры при панорамной съемке со склейкой нескольких кадров. Фиксаторы поворота и наклона прорезиненные и удобны в использовании. Фиксатор наклона имеет короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.

Быстросъемная удлиненная площадка PL100 совместима с системой ARCA Swiss.

Головка комплектуется чехлом со шнурковой затяжкой для транспортировки и хранения.