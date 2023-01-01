Штативная головка Benro GH2 Gimbal Head с площадкой PL100, карданная, до 23 кг
Код товара : УТ-00056996
Артикул : GH2
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка
23 кг
Физические характеристики
Вес
1.44 кг
Описание
С головой Benro Gimbal GH2 вам доступны экстремальные углы наклона камеры и идеальная балансировка. Ваша камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживание быстро движущихся объектов. Хорошо подходит для съемок дикой природы, спорта и других сюжетов. Высокая допустимая нагрузка 23 кг позволяет использовать тяжелые камеры с большими телеобъективами.
Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры. Панорамная шкала позволяет точно отмерять угол поворота камеры при панорамной съемке со склейкой нескольких кадров. Фиксаторы поворота и наклона прорезиненные и удобны в использовании. Фиксатор наклона имеет короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.
Быстросъемная удлиненная площадка PL100 совместима с системой ARCA Swiss.
Головка комплектуется чехлом со шнурковой затяжкой для транспортировки и хранения.