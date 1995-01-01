Съёмник Benro FTU1 для фильтра 82-46 мм

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073629 Артикул : FTU1



Комплект ключей-съемников для фильтров Benro FTU1 (46-72 и 67-82 мм). Предназначен для снятия фильтров с объектива. Для снятия фильтра необходимо обернуть съемником фильтр зажав за ручки и аккуратно повернуть против часовой стрелки. Задать вопрос 1 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Комплект ключей-съемников для фильтров Benro FTU1 (46-72 и 67-82 мм). Предназначен для снятия фильтров с объектива. Для снятия фильтра необходимо обернуть съемником фильтр зажав за ручки и аккуратно повернуть против часовой стрелки.

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