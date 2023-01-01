Описание

Компактная и легкая шаровая голова Benro B1 имеет три независимые регулировки: главный замок шарового механизма, рукоятку регулировки силы трения и отдельный замок для оси панорамирования, который позволяет вращать зафиксированную камеру на все 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений. Регулировка силы трения позволяет адаптировать ее в зависимости от установленного оборудования: выберите низкое сопротивление для легких камер и более высокое – для тяжелых.



Быстросъемная штативная площадка (PU60) совместима с Arca-Swiss, что позволяет заменить ее на более длинные или L-образные пластины. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры, если вы случайно забыли зафиксировать площадку замком. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку при выездной съемке. Для дополнительных возможностей в выборе ракурса предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод: например, это позволяет поднять камеру над головами или вынести в сторону. Длина монопода составляет 168 см.

В центральной колонне расположен крюк, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Для съемки с уровня земли, штатив комплектуется короткой центральной колонной. Хаб (крестовина) изготовлен из прочного магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

Улучшена эргономика цанговых замков: они запираются одним движением руки, так что по скорости складывания и раскладывания штатив не уступает моделям с клипсами. При этом такие замки компактнее, к тому же они защищены от влаги, грязи и пыли. Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что также облегчает установку штатива на неровной поверхности.

Резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях, для использования на мягком грунте, траве или камнях предусмотрены шипы из нержавеющей стали. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

В комплекте со штативом идут 2 чехла: плотный чехол-сумка с ручками и съемным плечевым ремнем, а также тонкий чехол, который защищает от царапин и пыли, когда вы носите штатив, например, в наружном кармане рюкзака.