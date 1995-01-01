Описание

Суперкомпактный штатив для путешествий Benro Slim Travel. Реверсивное складывание ног позволило получить минимальный размер штатива, в сложенном виде всего 33 см. Benro Slim Travel легко поместится не только в рюкзак, но и небольшую сумку. Комплектуется удобной шаровой головкой.

Ключевые особенности:

В сложенном виде 33 см.

Трансформация в монопод

Шаровая головка для фотосъемки

Диапазон регулировки высоты 31,5-130 см

Легкий вес: 1,18 кг

Безопасная нагрузка 4 кг

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация.

3 угла наклона ног

Несмотря на компактный размер и символический вес (немногим более 1 кг), штатив Benro Slim Travel прекрасно подходит для использования с системными камерами со стандартным набором оптики, ведь он выдерживает нагрузку 4 кг. Штатив состоит из 5 секций, благодаря чему занимает очень мало места в сложенном виде: его длина всего 33 см. В раскрытом положении штатив обеспечивает широкий диапазон регулировок высоты съемки: от 31.5 до 130 см.

Компактная и легкая шаровая головка управляется одной ручкой. Обладая элегантным и минималистичным дизайном, идеально подходит для путешествующих фотографов. Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную, а также панорамирование на 360°. Шкала на оси панорамирования помогает фотографу вращать камеру с равным шагом при создании панорам из нескольких снимков.

Быстросъемная штативная площадка Benro PU30, совместимая с системой Arca Swiss, обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки (подпружиненная шпилька) исключает падение камеры. Под площадкой расположен пузырьковый уровень, помогающий точно выровнять положение камеры по линии горизонта при установке штатива на неровной поверхности.

Из материалов в штативе используется специальный сплав алюминия и магния, за счет этого удалось уменьшить диаметр ног без ущерба для прочности. Литая крестовина обеспечивает штативу прочность, в том числе на скручивание. Для поднятия камеры на дополнительную высоту центральная колонна обладает телескопической конструкцией с надежными цанговыми замками. Колонну можно перевернуть и установить камерой вниз для макросъемки или съемки с уровня земли. Согревающая накладка из накладка из пеноматериала на одной из ножек обеспечивает удобство использования штатива в холодную погоду.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз (балласт) для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость (например, при сильном ветре).

Эргономичные цанговые замки из анодированного алюминия с рифленой текстурированной поверхность удобны для работы при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват, даже если вы используете перчатки. Замки обладают быстро запирающейся конструкцией: для фиксации достаточно повернуть замок всего на четверть оборота, что можно сделать одним движением руки, поэтому в скорости складывания и раскладывания этот штатив практически не уступает моделям с клипсовыми замками.

Ноги штатива по углу раскрытия могут быть зафиксированы в трех положениях независимо друг от друга – идеальное решение для съемки на неровных поверхностях.

В качестве дополнительного функционала предусмотрена возможность трансформации штатива в монопод. Просто отсоедините центральную колонну и открутите одну из ног штатива, затем соедините их вместе: монопод готов! Теперь его можно использовать для групповых селфи, съемки над головой и с других необычных ракурсов.



Адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях.

Штатив комплектуется тканевым чехлом для транспортировки и хранения.