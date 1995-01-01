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Штатив Benro Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон

  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
  • Rhino FRHN24CF с видеоголовой S4PRO, трансформер в монопод, карбон
Код товара:УТ-00096503
Артикул:FRHN24CFS4PRO

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект карбоновый штатив Benro Rhino FRHN24CF и компактная видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S4PRO - идеальный компаньон для съемок видеоконтента высокого качества. Предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Для системных и зеркальных камер с объективами весом до 4 кг.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОСЪЕМКА

Две ступени контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТ

Выравнивающая полусфера позволяет установит ровную линию горизонта даже на пересеченной местности.

НАДЕЖНАЯ УСТАНОВКА КАМЕРЫ

Удлиненная быстросъемная площадка для быстрой и надежной установки.
Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры.

КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ручку правления можно установить справа или слева.

МОМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ШТАТИВА

Надежные клипсовые замки открываются одной рукой для быстрой установки штатива в рабочем положении.

УДОБНЫЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Небольшой вес 3 кг и компактный размер в сложенном виде всего 70 см.
Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов!

УСТАНОВКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Три независимых угла наклона ног позволяют установить штатив практически на любой поверхности - горы, скалы, пересеченная местность.

УСТОЙЧИВОСТЬ НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Резиновые для устойчивости на скользких поверхностях
Металлические шипы для надежной установки на мягком грунте.

ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

Штатив изготовлен из прочного и легкого карбона 8х
Голова из надежного алюминиевого сплава.
Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики:

  • Максимальная высота, см – 180
  • Минимальная высота, см – 60
  • В сложенном виде, см – 70
  • Высота монопода, см – 189
  • Максимальная нагрузка, кг – 4
  • Вес, кг – 3
  • Материал – карбон 8х