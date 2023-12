Описание

Возможность установки до 3-х фильтров, три с помощью магнитных рамок для фильтров и один поляризационный фильтр на 82 мм в магнитной оправе (MAMCPL82)

Простая и надежная фиксация фильтров с помощью магнитных рамок

Удобная настройка поляризационного фильтра

Надежная фиксация держателя на установочном кольце.





Комплект состоит:



Держатель фильтров FH100M4

Защитная рамка для фильтра 100*100 мм FR1010M

Защитная рамка для фильтра 100*150 мм FR1015M

Установочное кольцо 82мм FH100MLR82

Установочное кольцо 77мм FH100MLR77





Для установки компендиума на объектив необходимо:



Прикрутить установочное кольцо на объектив.

Установить компендиум на кольцо. После того как компендиум зафиксируется на кольце необходимо закрутить фиксирующий болт (по часовой стрелке).

Для съемки вертикального кадра необходимо открутить фиксирующий болт и повернуть держатель фильтров на 90 градусов. После этого зафиксировать держатель.





Установка поляризационного фильтра и настройка.



При использовании магнитного фильтра CPL его необходимо установить в держатель. Магнитное крепление надежно зафиксирует фильтр. Настройка фильтра производится вращением синего колесика с надписью «Rotate».





Установка градиентных и ND фильтров.



Фильтры устанавливаются в пазы держателя. Для фиксации фильтра необходимо нажать синюю кнопку с надписью «Press to lock». Для снятия фильтра необходимо потянуть за рычаг красного цвета с надписью «Pull out to unlock». Магнитные рамки позволяют использовать до 3-х фильтров одновременно.



Для использования градиентных и ND фильтров, их необходимо вставить в защитные рамки. Для удобства фильтры в рамках можно промаркировать с помощью специальных наклеек-маркеров.