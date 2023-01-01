Штатив Benro Go Plus Travel FGP18A
Код товара : УТ-00054324
Артикул : FGP18A
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, диаметр площадки: 45 мм, винт 3/8"-16
Материал
алюминий, магниевый сплав
Углы наклона ног
3 угла наклона
Высота со сложенной центральной штангой, см
126
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
46 см
Физические характеристики
Вес
1.6 кг
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Профессиональный алюминиевый штатив с высокой максимальной нагрузкой (10 кг), который хорошо подходит для путешествий и всех видов выездной фотосъемки. Наклонная центральная колонна упрощает съемку с направлением камеры сверху вниз, а также макро и пейзажную, архитектурную съемку с нижнего ракурса. Замки цанговые – компактные и с фирменной системой защиты от попадания грязи. На крестовине располагается пузырьковый уровень и гнездо для установки кронштейна с дополнительным оборудованием.
Одна из ножек штатива отворачивается и соединяется с центральной колонной, образуя монопод: удобно, когда вам не нужно брать на съемку целый штатив, или когда вам необходимо получить дополнительный вынос. Например, для съемки над головами или с другого, обычно недоступного ракурса. В положении для транспортировки ножки поднимаются на 180° вверх, обхватывая собой крестовину со штативной головкой (головка не входит в данную комплектацию), что снижает общие габариты. В комплекте 2 варианта наконечников для ножек: резиновые для твердых покрытий и стальные шипы для открытого грунта, снега и льда. Также в комплекте качественная плечевая сумка для штатива и мелких аксессуаров.