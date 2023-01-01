Описание

Платформа с предварительно установленными углами поворота. Практичный помощник для панорамной съемки: вы можете быстро поворачивать камеру с постоянным шагом, что упрощает склейку панорамы (меньше смещение движущихся объектов между кадрами). Доступно шесть вариантов: с углом 10, 15, 20, 36, 45 или 60 градусов. Над каждым из вариантов указано фокусное расстояние объектива, которое будет для него оптимальным: 200, 135, 85, 50, 35, 28 мм соответственно (в 35-мм эквиваленте).

Платформа совместима с площадками стандарта Arca Swiss (площадка в комплект не входит). Запатентованная система пружинной блокировки площадки в сочетании с ручной разблокировкой обеспечивают дополнительную безопасность установленному оборудованию. Также предусмотрен пузырьковый уровень пузырьковый уровень для выравнивания камеры по линии горизонта.

Установочная резьба: 3/8", для установки на штативный винт 1/4" потребуется приобрести резьбовой переходник.