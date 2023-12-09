Чехол Benro для штатива (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072014
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-12-09/02
Причина уценки:
Новый.
2 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 137014
Чехол со шнуровой стяжкой с наплечным ремнём.
длина 50см, диаметр 12см
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: чехол, ремень
Гарантия от 14 до 90 дней.