Штатив Benro C673LLBV6HPLUS Video Lightning Lock с видеоголовой/карбоновый
Код товара:УТ-00095098
Артикул:C673LLBV6HPLUS
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Описание
Benro C673LLBV6HPLUS — инновационный карбоновый видеоштатив с эксклюзивной системой Lightning Lock, позволяющей выдвинуть и зафиксировать обе секции ножек одним движением. Телескопическая растяжка гарантирует устойчивость на любом рельефе, а сменные резиновые опоры и металлические шипы обеспечивают надежное сцепление с любой поверхностью. Профессиональная видеоголова с полусферой 75 мм и подсветкой пузырькового уровня предлагает 8 ступеней контрбаланса и 4 ступени регулировки гидравлического сопротивления для безупречно плавных панорам. Универсальное крепление поддерживает площадки Arca и 501. Максимальная нагрузка — 6 кг.