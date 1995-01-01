Benro C673LL Video Lightning Lock — профессиональный карбоновый штатив с эксклюзивной системой быстрой фиксации ножек. Обе секции раскрываются одним движением, обеспечивая молниеносную установку штатива в рабочее положение. Предназначен для видеоголов с чашей диаметром 75 мм.

Карбоновая конструкция выдерживает нагрузку до 40 кг, при этом собственный вес штатива составляет всего 3,39 кг. Диапазон высот — от 55,6 до 145,7 см. В сложенном виде длина составляет 71,2 см, что удобно для транспортировки в комплекте с прочным чехлом.