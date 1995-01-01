Benro C572LLKH — профессиональный карбоновый видеоштатив с эксклюзивной системой Lightning Lock для моментального выброса и фиксации ног. Гидравлическая видеоголова с картриджами по осям панорамирования и наклона обеспечивает плавные движения камеры без рывков, а регулируемое сопротивление позволяет адаптировать голову под любой стиль съемки.

Полусфера диаметром 60 мм с короткой ручкой быстро выравнивает горизонт даже на неровной местности. Двойные опоры сочетают нескользящие резиновые накладки для студии и металлические шипы для грунта. Быстросъемная площадка QR15C с цифровой разметкой и тремя подпружиненными штифтами гарантирует идеальный баланс и надежную фиксацию камеры.